Stellvertretender Leiter des Politbüros der Hamas: Die Islamische Revolution im Iran hat den Lauf der Geschichte verändert

Khalil al-Hayyah betonte am Montag: „Der Iran hat außerdem zwei erfolgreiche Operationen, „Ehrliches Versprechen 1“ und „2“, zur Abwehr der Aggression der israelischen Besatzung gegen den Iran durchgeführt.“

„Dies allein war schon ein Beweis für die aggressive Natur der Israelis. Heute ist es an der Zeit, dieser andauernden Aggression der Israelis, Amerikaner und Westler ein Ende zu setzen. Der Al-Aqsa-Sturm war nur der erste Schritt zum Ende der israelischen Besatzung und zum Sieg des palästinensischen Volkes“, fuhr er fort.

„Die Islamische Revolution im Iran veränderte den Lauf der Geschichte und verteidigte die Rechte Palästinas und des palästinensischen Widerstands. In den Jahrzehnten seit dieser Revolution war die Islamische Revolution im Iran stets so und wird auch weiterhin so bleiben“, betonte er.

„Wir sind sicher, dass der Iran immer ein Unterstützer Palästinas, der Rechte von uns Palästinensern und des Widerstands bleiben wird, bis wir eines Tages gemeinsam in Jerusalem den Sieg feiern können“, schloss er.