Pezeshkian: Trump spricht von Verhandlungen, unterzeichnet aber gleichzeitig Sanktions- und Verschwörungsdokumente gegen Iran

Masoud Pezeshkian betonte heute, am Montag, dem 11. Februar 2025, inmitten der Demonstranten auf dem Azadi-Platz in Teheran: „Trump sagt, er wolle Gespräche führen, unterzeichnet aber gleichzeitig Dokumente für alle denkbaren Komplotte, um die Revolution in die Knie zu zwingen. Danach behauptet er, ein Befürworter des Dialogs zu sein. Er wirft Iran vor, die regionale Sicherheit zu gefährden – während in Wahrheit Israel mit Unterstützung der USA der Hauptverursacher von Instabilität ist und unschuldige Menschen in Gaza, Libanon, Syrien, Iran und anderen Orten bombardiert.“

Weiter führte Pezeshkian aus: „Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Anklage gegen den Regierungschef des zionistischen Regimes wegen Völkermords erhoben. Doch der US-Präsident, der von Frieden und Stabilität spricht, verteidigt diesen Kriegsverbrecher und geht gegen das Gericht vor.“

Er fügte hinzu: „Mit der Islamischen Revolution und dem Glauben daran, unser Land zu Recht und Gerechtigkeit zu führen, haben wir den Aufstand gewagt. Doch unsere Feinde haben von Anfang an ethnische, politische und ideologische Konflikte geschürt und durch ihre Verschwörungen das Leben von 18.000 jungen Menschen, die dem Land dienen wollten, ausgelöscht – nur um zu verhindern, dass wir die Ziele der Revolution, des Systems und der Führung erreichen.“

Abschließend erklärte Pezeshkian: „Die Feinde und Widersacher Irans versuchen weiterhin, Zwietracht im Land zu säen. Sie wollen den Menschen einreden, dass Iran schwach sei und dass jetzt der beste Zeitpunkt sei, um dem Land zu schaden. Doch sie verkennen, dass durch die Führung des Revolutionsoberhaupts und die unerschütterliche Präsenz und Opferbereitschaft des Volkes all diese Pläne scheitern werden.“