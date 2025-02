Iraner feiern den 46. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution prachtvoller denn je

Bereits am frühen Morgen strömten die Menschen auf die Enghelab-Straße, um sich anlässlich des 46. Jahrestages des Triumphs der Islamischen Revolution zu versammeln. Sie beabsichtigten erneut zu demonstrieren, dass sie das System und die Revolution unterstützen, indem sie jedes Jahr leidenschaftlich an diesem Marsch teilnehmen, um ihre Verbundenheit zu zeigen.

Wie in den vorangegangenen Jahren nahmen alle an der Kundgebung teil: Männer, die mit ihren Familien und kleinen Kindern trotz des winterlichen Wetters anwesend waren, ebenso wie ältere Menschen, die seit Beginn der Revolution treu zu ihr stehen. Alle waren anwesend, um ein weiteres bedeutendes Kapitel der Geschichte zu dokumentieren.

Die festliche Veranstaltung zum Gedenken an den Jahrestag der Islamischen Revolution startete in Teheran mit einer beeindruckenden Beteiligung der Bevölkerung. Die Teilnehmer folgten letztendlich einer von 13 vorgegebenen Strecken und versammelten sich dann am zentralen Treffpunkt – dem Azadi-Platz in der Hauptstadt.