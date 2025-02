Trumps Wunsch, Irans Ölexporte auf null zu reduzieren, wird nicht wahr

Am Montag während der Kundgebung zum 22. Bahman in Teheran äußerte sich Mohsen Paknejad gegenüber einem Wirtschaftsjournalisten der IRNA dahingehend, dass "die Illusionen, die Trump und seine Anhänger uns vorgaukeln, äußerst unzuverlässig sind", was allein schon daran deutlich wird, dass Netanjahu, der momentan skrupelloseste Anführer der Welt, der erste Gast des US-Präsidenten ist.



Er ergänzte, dass dies darauf hindeutet, dass sie keinerlei Gewissensbisse wegen ihrer begangenen Verbrechen haben. Sie sprechen über Menschenrechte, aber sie verbreiten Unwahrheiten. Seit mehr als anderthalb Jahren haben sie Gaza mit Blut durchtränkt, indem sie Tausende von Männern, Frauen, Alten, Jungen und Kindern getötet und Krankenhäuser zerstört haben - und dennoch sitzen sie zusammen und führen Gespräche.



Er betonte noch einmal, dass der US-Präsident plant, die Ölausfuhren des Irans auf null zu reduzieren, was ein Ziel ist, das niemals erreicht werden wird.



Der Ölminister fügte hinzu, dass das Volk durch seine Teilnahme an diesem Tag deutlich gemacht hat, dass es die Revolution unterstützt und dies auch zukünftig tun wird.



Er ergänzte, dass die Ölindustrie in den letzten 46 Jahren jedes Jahr an größerer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gewonnen hat.