Die iranische Griechisch-römisch-Ringerstaffel gewinnt die Zagreb-Meisterschaft

Das Turnier, das zugleich als erste Station der Weltrangliste des Ringer-Weltverbands (UWW) für das Jahr 2025 diente, wurde vom 7. bis 9. Februar in Kroatien abgehalten.



Zum Abschluss des Wettbewerbs sicherte sich das Team aus dem Iran zwei Goldmedaillen, eine in der Kategorie bis 82 kg durch Gholamreza Farrokhi und eine weitere in der Kategorie bis 130 kg durch Ali Akbar Yousefi. Mahdi Ahadi (55 kg), Mohammad Mahdi Keshtkar (63 kg) und Danial Sohrabi (72 kg) erhielten die Silbermedaille, während Pouya Naserpour (60 kg) Bronze gewann.



Der Iran sicherte sich in der Teamwertung mit 147 Punkten den Spitzenplatz, während Aserbaidschan mit 134 Punkten und Ungarn mit 119 Punkten folgten.