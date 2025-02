Die Unterstützung des Iran für den Widerstand gegen den Erfolg in Palästina und den Libanon fährt fort

Am Sonntag trafen sich der Vorsitzende und die Mitglieder des Palästinensischen Widerstandsführungsrates der Hamas mit Ali Akbar Ahmadian, dem Vertreter des Obersten Führers und Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates.

Bei diesem Treffen gratulierte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates zum Sieg des Widerstands und sagte: Wir haben mit eigenen Augen in den Gaza-Angelegenheiten gesehen, dass Israel zerstörbar ist.

'Heute sehen wir, dass die ganze Welt und sogar europäische und westliche Beamte die Rechte des palästinensischen Volkes bekräftigen. Und das, obwohl es vor der Operation Al-Aqsa-Sturm eine solche Atmosphäre nicht gab.', fuhr er fort.

Ihm zufolge sind die Menschen in Gaza durch ihren Widerstand zu einem Vorbild für sich selbst und zukünftige Generationen geworden. Der Iran wird weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun, um die Menschen in Gaza zu unterstützen und ihren Erfolg und Widerstand in Palästina und im Libanon fortzusetzen.