Mitglieder des Führerrats von Hamas treffen sich mit Araghchi

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Führerrats und des Politbüros der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung, die nach Teheran gereist sind, um sich mit hochrangigen iranischen Beamten zu treffen, trafen sich heute Nachmittag mit Außenminister Seyyed Abbas Araghchi.

Bei diesem Treffen gratulierte der iranische Außenminister zum historischen Sieg des widerstandsfähigen palästinensischen Volkes in Gaza gegen die Verbrechen und den Völkermord des zionistischen Besatzungsregimes

Er betonte: Die Standhaftigkeit und der Widerstand der Menschen in Gaza in diesem kleinen Gebiet angesichts des beispiellosen Völkermords durch das zionistische Regime werden in der Geschichte aufgezeichnet und verewigt werden.

Ihm zufolge war das zionistische Regime trotz brutaler Verbrechen und der Tötung Tausender Frauen, Kinder und wehrloser Menschen gezwungen, mit einer Bewegung zu verhandeln und sich mit ihr zu einigen, die es vollständig zerstören wollte.

Der Außenminister bekräftigte auch, dass der Plan des US-Präsidenten, das palästinensische Volk gewaltsam aus dem Gazastreifen zu vertreiben, im Einklang mit der kolonialen Verschwörung zur Auslöschung Palästinas stehe und allen Prinzipien des Völkerrechts und internationalen Resolutionen widerspreche.