Außerordentlicher Gipfel arabischer Staats- und Regierungschefs zum Thema Gaza findet in Kairo statt

Teheran (IRNA) - Diplomatische Quellen kündigten an, dass am 27. Februar 2025 in Kairo ein außerordentlicher Gipfel arabischer Staats- und Regierungschefs stattfinden werde, um den Plan des US-Präsidenten Donald Trump entgegenzutreten.

Informierte arabische diplomatische Quellen berichteten Al-Arabi Al-Jadeed, dass in Kairo ein Krisentreffen arabischer Staats- und Regierungschefs stattfinden werde, um über Möglichkeiten zu beraten, dem von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plan zur Vertreibung und Evakuierung des Gazastreifens entgegenzutreten. Diese arabischen diplomatischen Quellen gaben an, dass bei dem Treffen auch die humanitäre Lage und die Zukunft des Gazastreifens sowie andere Entwicklungen im Zusammenhang mit Palästina besprochen werden würden. Den Quellen zufolge haben Ägypten und Jordanien die Abhaltung eines Treffens vorgeschlagen, und in Kairo und einigen arabischen Ländern seien die notwendigen Vorbereitungen und Konsultationen im Gange, um das Treffen am vorgesehenen Datum abhalten zu können.