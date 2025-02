Pezeshkian: Islamische Länder können Gazastreifen wieder bringen und dem Menschen in dieser Region das Leben zurückbringen

Bei dem Treffen der Mitglieder des Führungsrates der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) erinnerte Masoud Pezeshkian an das Gedenken an alle Märtyrer der Widerstandsfront und gratulierte dem Sieg und den wertvollen Errungenschaften des palästinensischen Volkes.

Er sagte: Eure großen Errungenschaften und die der Menschen in Gaza, die die Ziele des zionistischen Feindes nicht erreicht haben, sind bewundernswert, und wir gratulieren allen Kämpfern und allen Menschen in Gaza zu diesem Sieg.

Der Präsident betonte die Notwendigkeit, eine internationale Koalition zu bilden, insbesondere unter Beteiligung islamischer Länder, um den Menschen in Gaza zu helfen und die Region wieder aufzubauen

'Sicherlich werden sie mit Hilfe der islamischen Länder in der Lage sein, Gaza wieder aufzubauen und den muslimischen Menschen in dieser Region das Leben zurückzugeben.', so er.

Pezeshkian betonte ebenfalls die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Widerstandsfront und die unterdrückten Menschen in Gaza und sagte: Wir sind uns des endgültigen Sieges des Widerstands sicher, weil Gott der Allmächtige ihn im Heiligen Koran versprochen hat.