Anti-Trump-Proteste in den USA dauern den sechsten Tag in Folge an

Die Zeitung „Los Angeles Times“ schrieb unter Berufung auf einen Sprecher der US-Polizei: „Die Polizei von Los Angeles erhielt am Freitag gegen 1:35 Uhr Ortszeit einen Bericht über einen Messerangriff auf den Teenager.“

Der Teenager wurde ins Krankenhaus gebracht und die Demonstration wurde zur Auflösung aufgefordert. Ein Sprecher der Polizei von Los Angeles fügte hinzu, dass im Zusammenhang mit dem Angriff mehrere Personen festgenommen worden seien und dass gegen 2:12 Uhr Ortszeit die Spring Street in der Nähe des Rathauses von Los Angeles von Demonstranten geräumt worden sei.

Am Freitag kam es in der Innenstadt von Los Angeles zum sechsten Tag in Folge zu Protesten gegen die Einwanderungspolitik. Hunderte Schüler schwänzten den Unterricht, um sich den Protesten anzuschließen.