Irans Revolutionsführer: Verhandlungen mit Amerika sind weder intelligent noch ehrenhaft

Eine Gruppe von Kommandeuren der Luftwaffe und Luftabwehr der Islamischen Republik Iran hat sich heute Morgen mit Ayatollah Khamenei getroffen.

Dieses Treffen wird wie jedes Jahr während der Fajr-Dekade und anlässlich des Jahrestages, an dem die Befehlshaber der Army Air Force am 8. Februar 1979 mit Imam Khomeini (Homafaran-Treue Allegiance) zusammentrafen, abgehalten.

Die wichtigsten Punkte der Rede bei dieser Versammlung sind folgende:

Verhandlungen mit Amerika werden nichts zur Lösung der Probleme des Landes beitragen. Wir müssen das richtig verstehen; Durch Verhandlungen mit Amerika lässt sich kein Problem lösen.Der Grund? Erfahrung!

In den 1990er Jahren setzten wir uns mit den Vereinigten Staaten zusammen und verhandelten, und es kam zu einem Vertrag, der etwa zwei Jahre lang Bestand hatte. Natürlich war Amerika nicht allein, es gab noch mehrere andere Länder, aber die Achse war Amerika.

In diesem Vertrag zeigte sich die iranische Seite sehr großzügig und machte der anderen Seite viele Zugeständnisse. Die Amerikaner haben diesen Vertrag jedoch nicht umgesetzt. Der Zweck des Vertrags bestand darin, die US-Sanktionen aufzuheben. Die US-Sanktionen wurden jedoch nicht aufgehoben. Nun, das ist eine andere Erfahrung; Lassen Sie uns diese Erfahrung nutzen. Wir sind Zugeständnisse gemacht und verhandelt, aber wir haben nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.

Mit einer solchen Regierung sollte man nicht verhandeln. Verhandeln ist weder „weise noch ehrenhaft“. Derselbe Amtsinhaber hat den Vertrag nun aufgekündigt. Er sagte, er würde es zerreißen, und das tat er; Sie haben nichts unternommen. Bevor er kam, haben diejenigen, mit denen dieser Vertrag geschlossen wurde, den Vertrag nicht eingehalten.

Die Amerikaner verändern die Weltkarte auf Papier. Natürlich existiert das nur auf dem Papier und hat nichts mit der Realität zu tun. Sie kommentieren uns auch, reden über uns, machen Bemerkungen und bedrohen uns.

Wenn sie uns bedrohen, werden wir sie bedrohen. Wenn sie diese Drohung wahr machen, werden wir sie wahr machen. Wenn sie die Sicherheit unseres Landes angreifen, greifen wir ihre Sicherheit an.

Dieses Verhalten ist eine Lehre aus dem Koran und den Lehren des Islam und es ist unsere Pflicht. Wir hoffen, dass der allmächtige Gott uns bei der Erfüllung unserer Pflichten erfolgreich macht. Natürlich haben wir Probleme im Land. Niemand bestreitet, dass es Probleme gibt. Was den Lebensunterhalt betrifft, haben nahezu alle Bevölkerungsgruppen Probleme, doch die Lösung dieser Probleme liegt im internen Faktor.

Der interne Faktor sind die Bemühungen der Behörden und die Unterstützung einer vereinten Nation. Das ist es, was Sie bei dem Marsch sehen werden, so Gott will: die Einheit des Volkes.

Der jährliche 22 Bahman-Marsch ist ein Symbol der nationalen Einheit unseres Landes. Eine visionäre Nation und unermüdliche Beamte; Dies ist die Lösung unserer Probleme. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es dieser Regierung gelingen wird, die Probleme im Leben der Menschen zumindest zu verringern.