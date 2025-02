Pezeshkian: Atomwaffen haben in der Doktrin der Islamischen Republik Iran keinen Platz

Bei der Zeremonie „Gruß an die Botschafter“, die am Donnerstag in Anwesenheit von mehr als 100 Botschaftern der in Teheran ansässigen Länder und Vertretern internationaler Organisationen anlässlich des 46. Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution stattfand, äußerte Masoud Pezeshkian die Hoffnung, dass die Anwesenheit der Botschafter und Vertreter verschiedener Länder den Weg zur Lösung der Probleme der Gesellschaft, der Region und des Weltfriedens ebnen könne.

„Warum schweigen diejenigen mit wachem Gewissen und behaupten, die Islamische Republik Iran habe die regionale Sicherheit gestört, obwohl wir nicht nach Atomwaffen streben?“, betonte er.

„Wir haben kein Interesse an Krieg und streben nicht nach Atomwaffen. Dies ist die Fatwa des Führers der Islamischen Revolution. In der Doktrin der Islamischen Republik Iran ist das Massaker an unschuldigen Menschen in keiner Weise akzeptabel“, fuhr er fort.

„Wir müssen die Menschenrechte wertschätzen. Wir verteidigen Palästina und Gaza, weil sie unterdrückt werden. Die Menschen werden sich gegen Unterdrückung wehren. Frieden ist durch Gerechtigkeit, Fairness und Freundschaft möglich, nicht durch Krieg und Blutvergießen“, stellte er fest.

„Wir möchten mit allen Botschaftern der anwesenden Länder ein enges und freundschaftliches Verhältnis pflegen, um Erfahrungen miteinander auszutauschen. Wir streben danach, jegliche Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu beseitigen, damit jeder entsprechend seiner eigenen Verdienste und Werte wachsen kann“, erklärte er.

„Wir werden unsere Beziehungen zur Welt auf der Grundlage von Würde, gegenseitigem Respekt und gleichberechtigtem Dialog gestalten und wir werden die Beziehungen zu unseren Nachbarn gewiss ausbauen. Wir haben einen strategischen Plan mit Russland und China und sind bereit, diesen umzusetzen und mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, sofern dieser auf Gleichheit und gegenseitigem Respekt basiert“, bemerkte er.

Abschließend äußerte er die Hoffnung, dass sich die bilateralen Beziehungen durch die Zusammenarbeit der Vertreter der im Iran anwesenden Länder und des Außenministeriums weiter ausbauen lassen, um Frieden und Ruhe in der Region und der Welt zu schaffen.