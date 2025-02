General Bagheri: Der Iran wird eine Großmacht in der Region

Generalmajor Mohammad Bagheri erklärte am Donnerstag bei der Zeremonie zur Eingliederung des Schiffs „Shahid Bahman Bagheri“ in die Marine der IRGC: „Vor der Revolution wurden über 90 Prozent der iranischen Militärausrüstung importiert, heute jedoch werden über 90 Prozent dieser Ausrüstung von iranischen Jugendlichen und Wissenschaftlern hergestellt.“

„Die militärischen Erfolge des Iran sind beispiellos, doch für die Unabhängigkeit unseres Landes müssen wir unsere Verteidigungskraft von Tag zu Tag steigern. Verteidigung und nachhaltige Sicherheit sind Aufgabe der Streitkräfte“, fuhr er fort.

„Dieses Mehrzweckschiff fungiert als mobile Basis, die in weit entfernten Gewässern der Welt präsent sein kann, um die Interessen der iranischen Nation zu verteidigen. Genauso wie sich Ausländer in den Hoheitsgewässern des Iran aufhalten, werden wir im Einklang mit dem Völkerrecht auch in entfernten Gewässern präsent sein, um die Sicherheit des Iran zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die iranischen Schifffahrtslinien vollkommen sicher sind“, schloss er.