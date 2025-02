Admiral Tangsiri: „Das Schiff „Märtyrer Bagheri“ ist eines der größten Marine-Militärprojekte nach der Revolution“

Teheran (IRNA) - In Bezug auf die Aufnahme des Schiffs „Märtyrer Bahman Bagheri“ in die Marine der IRGC sagte der Kommandant der Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarde: „Zeitgleich mit dem 47. Jahrestag des Revolutionssieges erleben wir die Aufnahme eines Mehrzweckschiffs in die Marine der IRGC. Dieses Schiff ist eines der größten Marine-Militärprojekte nach der Islamischen Revolution und wurde nach zweieinhalbjähriger Arbeit in Betrieb genommen.“

Er betonte die Bedeutung dieses Projekts für die Stärkung der Marine und die Umsetzung des Erlasses des Obersten Führers und erklärte: „Das neue Schiff ist mit Langstreckenraketen ausgestattet und verfügt über vielfältige Fähigkeiten, darunter Kampfgruppen, ein Spezialkrankenhaus und Sportanlagen.“ „Das Schiff verfügt außerdem über spezielle Hangars für Drohnen und Hubschrauber, die ein Jahr lang auf See operieren können, ohne an Land zurückkehren zu müssen“, bekräftigte er. „Das Schiff verfügt außerdem über eine Reihe hochmoderner Geräte, darunter ein Fachkrankenhaus mit 6 Betten, einen Operationssaal, ein Labor, eine Apotheke und sogar einen Kunstrasenplatz für verschiedene Aktivitäten“, sagte er. Er wies auf weitere Fähigkeiten dieses Schiffes hin und erklärte: „Neben seinen militärischen Fähigkeiten kann dieses Schiff dazu beitragen, in Zeiten der Not Lebensunterhalt zu sichern und die Wirtschaft der Schifffahrt zu stärken.“