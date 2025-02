Trump fordert ein Atomabkommen mit dem Iran

Donald Trump schrieb in einer Nachricht auf seinem sozialen Netzwerk "Social Truth", dass Berichte über die Vorbereitung der USA und des israelischen Regimes auf die "Zerstörung des Iran" übertrieben seien.

Er erklärte, dass seine Priorität darin bestehe, ein überprüfbares nukleares Friedensabkommen mit dem Iran zu erreichen, und sagte: Wir sollten sofort damit beginnen, daran zu arbeiten und eine große Feier im Nahen Osten zu feiern, wenn dieses Abkommen unterzeichnet und abgeschlossen wird.

Am Mittwochmorgen, eine Stunde vor seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington, erteilte der US-Präsident den notwendigen Befehl an die Institutionen der Regierung, die Politik des maximalen Drucks gegen den Iran verschärft durchzusetzen.

Bei der Unterzeichnung des Briefes drückte Trump die Hoffnung aus, dass es keine Notwendigkeit geben werde, diese Sanktionen gegen den Iran anzuwenden, und dass beide Seiten eine Einigung erzielen könnten.

In einem anderen Teil seiner Rede kündigte der US-Präsident seine Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten an.