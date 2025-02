Aref: Das Treffen und Verhandeln mit Trump steht nicht auf der Tagesordnung

Am Mittwoch sagte Mohammadreza Aref am Rande einer Kabinettssitzung zu Trumps Äußerungen über die Verhandlungen mit dem iranischen Präsidenten: Die Strategie der Islamischen Republik in allen Sektoren, insbesondere in den Verteidigungssektoren, ist eine transparente Strategie, und man kann sagen, dass diese Strategien stabil und dauerhaft sind.

Der Erste Vizepräsident erklärte: Wir haben eine Fatwa über Atomwaffen, und eine Fatwa für Muslime, insbesondere für Schiiten, ist das letzte Wort, dass der Einsatz unfriedlicher nuklearer Aktivitäten verboten ist, und wir haben eine klare Strategie in diese Richtung.

'Die friedliche Nutzung der nuklearen Aktivitäten und der Nukleartechnologie ist eine unserer Prioritäten, und wir verfolgen unsere eigenen Bedürfnisse im Rahmen von High-Tech-Aktivitäten, einschließlich der Nukleartechnologie.', fuhr er fort.

Er betonte, dass in dieser Richtung der Lebensunterhalt der Menschen im Vordergrund steht, und sagte: Unsere Hauptaufgabe ist das Struktur- und Wirtschaftsreformprogramm, auf das das Wirtschaftsprogramm um fünf Achsen folgt, und mit der Umsetzung dieser fünf Achsen wird die Frage des Lebensunterhalts der Menschen natürlich organisiert werden.