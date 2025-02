Demonstranten in Washington skandierten „Gaza steht nicht zum Verkauf“

Teheran (IRNA) - Nachrichtenquellen berichteten, dass eine Gruppe amerikanischer Bürger im Anschluss an eine gemeinsame Pressekonferenz von Donald Trump und Benjamin Netanjahu am Mittwochmorgen (Ortszeit) in Washington D.C. eine Demonstration abgehalten und „Gaza steht nicht zum Verkauf“ gerufen habe.

Mit dieser Aktion reagierten amerikanische Bürger auf die Äußerungen des US-Präsidenten zur Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens und zur Art und Weise seiner künftigen Kontrolle. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen und die Verantwortung für die Neutralisierung gefährlicher Waffen und den vollständigen Abriss zerstörter Gebäude übernehmen würden. Während dieser Pressekonferenz wiederholte Trump seine Worte über die Umsiedlung der im Gazastreifen lebenden Palästinenser an neue Standorte, die von anderen Ländern im Nahen Osten bereitgestellt werden sollen.