Hamas-Beamter: Netanyahu versucht, die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens zu verhindern

Laut einem Bericht von IRNA sagte Mahmoud Mardaoui, ein führendes Mitglied der Hamas, im Gespräch mit dem al-Jazeera-Netzwerk: „Das israelische Besatzungsprojekt beschränkt sich nicht nur auf Palästina. Ihre Handlungen und Übergriffe zeigen einen viel weiterreichenden Plan, der über die Region hinausgeht.“

Er fügte hinzu: „Netanyahu versucht, die Haltung der USA in Bezug auf den Nahen Osten zu ändern.“

Mardaoui betonte: „Wir sind zuversichtlich, dass Netanyahu gezwungen sein wird, an den Verhandlungstisch zu kommen, und die Vereinbarungen mit den Besatzern werden als ein Austausch von Maßnahmen gehandhabt werden.“

Er fügte hinzu: „Kein Abkommen wird den Besatzern erlauben, militärische Operationen durchzuführen. Wir sind bereit, alle Vorschläge zur Kontrolle des Rafah-Grenzübergangs zu prüfen.“

Laut IRNA berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag, dass ein führendes Mitglied der Hamas, das anonym bleiben wollte, erklärte, dass die Bewegung bereit sei, die zweite Verhandlungsrunde im Rahmen des Waffenstillstands in Gaza zu beginnen und die Gespräche ab heute aufzunehmen.

Die Quelle fügte hinzu, dass Hamas während der letzten Gespräche und Treffen mit ägyptischen Vermittlern der Bereitschaft zur Aufnahme der zweiten Verhandlungsrunde signalisiert habe.

Ein weiterer führender Hamas-Beamter, dessen Name nicht genannt wurde, sagte: „Wir erwarten, dass die Vermittler die Gespräche beginnen. Die Hamas-Delegation ist bereit und verpflichtet, die Bedingungen des Abkommens umzusetzen.“

Er fügte hinzu, dass die zweite Verhandlungsrunde sich auf Themen im Zusammenhang mit einem dauerhaften Waffenstillstand, der Verhinderung einer Rückkehr zum Krieg und dem militärischen Rückzug, einschließlich vom Philadelphia-Korridor (Saladin), sowie auf spezielle Kriterien zur Freilassung palästinensischer Häftlinge konzentrieren wird.

Dieser Hamas-Beamte betonte weiter: „Die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden und andere Widerstandsgruppen halten eine Reihe von israelischen Offizieren und Soldaten gefangen.“

Er erklärte auch, dass das Abkommen die Fortsetzung der Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen umfassen würde, einschließlich Nahrungsmitteln, Medikamenten, medizinischer Hilfe, 200.000 Zeltunterkünften, 60.000 Wohncontainern, Materialien für den Wiederaufbau von Krankenhäusern, Wasserinfrastrukturen, Bäckereibetrieb und die Einfuhr von Brennstoffen sowie schwerem Gerät für Trümmerbeseitigung und die Identifikation von Märtyrern.

Zuvor berichtete die Nachrichtenagentur „Al-Arabi al-Jadeed“ unter Berufung auf eine Quelle innerhalb der Hamas, dass den Vermittlern mitgeteilt wurde, dass die zweite Verhandlungsrunde heute (Montag) in Doha, der Hauptstadt von Katar, beginnen werde.

Laut IRNA begann die zionistische Besatzung mit Unterstützung der USA am 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) bis zum 19. Januar 2025 (30. Dey 1403) einen verheerenden Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens, der enorme Zerstörungen und eine tödliche Hungersnot verursachte.

Trotz all dieser Verbrechen gestand das zionistische Regime ein, dass es nach 470 Kriegstagen gegen die Bewohner von Gaza seine Kriegsziele – die Zerstörung der Hamas und die Rückkehr der israelischen Gefangenen aus Gaza – nicht erreichen konnte. Schließlich wurde am 19. Januar 2025 (30. Dey 1403) ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Hamas und dem zionistischen Regime unter der Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA unterzeichnet und trat in Kraft.

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands in Gaza hat die Suche nach vermissten Personen und das Bergen der Märtyrer aus den Trümmern begonnen. Täglich werden weitere Märtyrer aus verschiedenen Gebieten des Gazastreifens unter den Trümmern hervorgeholt.