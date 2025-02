Lufthansa kehrt in den Iran zurück

Mohammad Amirani sagte am Montag, dass die Ankündigung der Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union am 29. November 2024 veröffentlicht wurde, nach den Konflikten und Spannungen in der Region des Nahen Ostens und der Aggression des zionistischen Regimes gegen iranisches Territorium.

Laut ihm habe die Agentur in der Erklärung für Flugsicherheit der Europäischen Union ((EASA) ausländischen Fluggesellschaften geraten, Sicherheitsbewertungen für ausländische Fluggesellschaften durchzuführen, um ihre Flüge über dem Iran durchzuführen.

'Im gleichen Zeitraum wurde die Sicherheit des iranischen Luftraums vollständig gewährleistet, und wir wurden Zeugen von mehr als 700 Flügen, die täglich den Luftraum des Landes durchflogen.', fuhr er fort.

Amirani merkte an: Nach Ablauf dieser Ankündigung, die mit dem 1. Februar zusammenfiel, kündigten ausländische Fluggesellschaften ihre Bereitschaft an, die Flüge wieder aufzunehmen und den sicheren Luftraum des Iran zu durchqueren.

'In den nächsten 24 Stunden wird die Lufthansa Airlines Group ihre letzten Sitzungen mit der Generaldirektion für Flugsicherung der iranischen Flughäfen und der Air Navigation Company abhalten, und wir werden bald die Flüge dieser Airline-Gruppe sehen.', so er.