Aref: Wir stehen mit den meisten Ländern im Rahmen der nationalen Interessen Kontakt

Beim ersten Treffen des "Afrika-Hauptquartiers" betonte Mohammad Reza Aref die Bedeutung der Kommunikation mit Afrika im Denken der Islamischen Revolution und sagte: Aus der Sicht der 14. Regierung, die mit der Sicht des Revolutionsführers übereinstimmt, ist die Kommunikation mit Ländern, die sich auf dem Gebiet der Zivilisation des Iran befinden, wichtig.

'Die afrikanischen Länder sind ebenfalls für uns in Bezug auf Werte wichtig, der Slogan unserer Revolution war, sich auf Werte und Kultur zu stützen und nicht auf Grenzen beschränkt zu sein, was der Ansatz und die Strategie von Imam Khomeini (RA) ist, und wir bewegen uns in diese Richtung.', fügte er hinzu.

Laut Aref sind die Prioritäten der iranischen Außenpolitik für die Herstellung der Kommunikation in erster Linie die islamischen Länder, die Nachbar- und Regionalländer und die regionalen Mechanismen sowie der afrikanische Kontinent.

In Bezug auf die Bedeutung der Beziehungen zu Afrika sagte der Erste Vizepräsident: Unsere Sicht auf Afrika ist nicht rein eine wirtschaftliche und materielle, sondern eine Wertansicht, natürlich glauben wir, dass in dieser Hinsicht die wirtschaftlichen Interessen beider Seiten ernst genommen werden sollten.