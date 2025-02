Baqai: Wir beobachten Netanjahus Reise nach Washington aufmerksam

„Ismail Baqai“ sagte am Montag, den 15. Februar, in einer Pressekonferenz: „Diese Menschen sind unerschütterliche Vorbilder und Verteidiger der iranischen Nation, und ich verneige mich vor ihrer Größe und Geduld angesichts der Verbrechen unserer Feinde.“ In der vergangenen Woche gab es diplomatische Aktivitäten, darunter die Reise des Außenministers nach Afghanistan und Katar sowie die Teilnahme an einem Eurasien-Gipfel, bei dem der erste Vizepräsident anwesend war.

Auf eine Frage von IRNA zu Gerüchten über eine Geldüberweisung von Iran nach Libanon bezeichnete Baqai dies als gezielte Propaganda und böswillige Erfindung des zionistischen Regimes, um den Wiederaufbau des Libanon zu verhindern.

Zu Netanjahus Reise in die USA sagte der Sprecher des Außenministeriums, dass dies eine bilaterale Angelegenheit sei, die bereits lange besprochen wurde. „Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Themen“, so Baqai. „Gleichzeitig werden wir die möglichen Auswirkungen dieses Besuchs auf die regionalen Entwicklungen und den palästinensischen Konflikt aufmerksam beobachten.“

Auf eine weitere Frage zu den regionalen Reisen von Ahmad al-Shara, dem Übergangspräsidenten von Syrien, und der Haltung der Islamischen Republik zu einem neuen syrischen System erklärte Baqai: „Dr. Araghchi hat eindeutig gesagt, dass jede Regierung, die vom syrischen Volk unterstützt wird, auch unsere Unterstützung hat. Wir betonen, dass alle Seiten zur Wahrung der Sicherheit und Stabilität in Syrien beitragen müssen, und wir beobachten die Entwicklungen genau. Wir hoffen, dass der Übergangsprozess zu einer inklusiven syrischen Regierung führt, die alle sozialen und politischen Gruppen repräsentiert. Wir nutzen jede Gelegenheit, um unsere Sichtweise zu äußern, auch gegenüber Ländern, mit denen wir gute Beziehungen pflegen und die in Syrien aktiv sind.“

Bezüglich der Festnahme von Mohsen Hakim Elahi, Imam des Imam Ali Zentrums in Stockholm, und dem daraufhin ergangenen Ausweisungsbefehl, der mit der Behauptung begründet wurde, er stelle eine internationale Bedrohung dar und sei in Aktivitäten gegen schwedische und iranische Bürger verwickelt, sagte Baqai: „Diese Behauptungen sind völlig unbegründet. Die Maßnahmen, die in den letzten Wochen von Schweden ergriffen wurden, sind keineswegs konstruktiv und scheinen von schädlichen Einflüssen von Dritten zu stammen, die weder das Wohl Irans noch das Schwedens im Blick haben.“

Zu den Entwicklungen im Fall des Managers des Islamischen Zentrums in Stockholm sagte Baqai: „Wir haben uns als Außenministerium in Übereinstimmung mit unserer Pflicht, die Rechte iranischer Staatsbürger im Ausland zu schützen, mit diesem Fall befasst und festgestellt, dass keine Anklage gegen ihn erhoben wurde und er keine Straftat begangen hat. Wir stellen uns auch die Frage, warum er in dieser Weise ohne rechtliche Grundlage festgehalten wurde, was mit internationalen Standards und Menschenrechten nicht vereinbar ist. Wir haben unsere Bedenken sowohl in Stockholm als auch in Teheran diplomatisch geäußert. Gestern traf der schwedische Botschafter im Außenministerium ein, und wir machten ihm unsere Sorgen ausdrücklich klar.“

Auf eine weitere Frage zur Möglichkeit von Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen erklärte Baqai, dass schon viel über Gespräche und Verhandlungen gesprochen wurde: „Wenn die Bedingungen es zulassen und wir sicherstellen können, dass durch Verhandlungen die Interessen der Islamischen Republik und des iranischen Volkes gewahrt werden, werden wir selbstverständlich handeln. Verhandlungen sind keine einseitige Angelegenheit und kein Thema, um um Zugeständnisse zu bitten. Unsere Positionen sind klar und deutlich, und auf dieser Grundlage werden wir unseren zukünftigen Kurs wählen.“