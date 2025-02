Der vierzehnte Tag der verheerenden Angriffe des zionistischen Regimes auf „Jenin“/Schwere Kämpfe des Widerstands gegen die Besatzungstruppen

Laut einem Bericht von heute, Montag, zitiert aus al-Arabi al-Jadeed, setzten die israelischen Besatzungstruppen ihre Angriffe auf die Stadt und das Flüchtlingslager Jenin im Norden des Westjordanlands fort – zum vierzehnten Tag in Folge.

Seit Beginn des Angriffs im vergangenen Monat sind 26 Palästinenser in der Provinz Jenin als Märtyrer gefallen.

Zudem setzen die Besatzungstruppen ihre Angriffe auf Tulkarem und dessen Flüchtlingslager zum achten Tag in Folge fort.

Die Besatzungstruppen zwangen viele Familien im Nordosten des Westjordanlands, ihre Häuser zu verlassen, und verhinderten die Bewegungsfreiheit der Anwohner.

Die Al-Quds-Brigaden, der militärische Arm des Palästinensischen Islamischen Dschihad, berichteten von schweren Kämpfen zwischen ihren Kämpfern und den Besatzungstruppen während deren Angriff auf eine Siedlung in Jenin im Nordwesten des Westjordanlands.

Die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, der militärische Arm der Fatah-Bewegung, erzielten in einer starken Hinterhaltaktion im „Al-Fara'a“-Flüchtlingslager in Tubas einen schweren Schlag gegen die Besatzungstruppen.

Gleichzeitig berichteten palästinensische Quellen, dass die Besatzungstruppen Militärgerät für einen Angriff auf Tulkarem und dessen Flüchtlingslager geschickt hätten.

Die Besatzungstruppen griffen auch ein Dorf im Nordosten von Ramallah im Zentrum des Westjordanlands an. Auch die Siedlung „Beit Furik“ im Osten von Nablus blieb von den Angriffen der Besatzungstruppen nicht verschont.

Gestern, am Vortag, sprengten die Soldaten des zionistischen Regimes mehr als ein Dutzend Häuser im Westjordanland und ahmten dabei die Zerstörungen in Gaza nach, was zu heftigen Reaktionen führte.