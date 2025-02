Neue Errungenschaften der iranischen Raumfahrtindustrie enthüllt

Der Satellit Navak ist ein Telekommunikationssatellit, der mit Hilfe der Satellitenplattform der 20- bis 50-kg-Klasse des Instituts für Weltraumforschung entwickelt wurde.

Der Hauptzweck des Navak-Satelliten besteht darin, den korrekten Betrieb des optimalen Drahtträgers zu testen, der in naher Zukunft gestartet wird. Die optimale Simorgh-Trägerrakete wird den Navak-Satelliten in eine langgestreckte elliptische Umlaufbahn bringen.

Weitere Missionen dieses Satelliten sind das Testen der Leistung von Steuerungsalgorithmen in der Relaxationsphase, das Testen der Telekommunikationsverbindung in großer Höhe und der Betrieb des aufgerüsteten GPS-Positionierungssubsystems für den Einsatz in einer Höhe von mehr als 1.000 Kilometern.

Der 150 kg schwere Satellit Pars 2 ist mit zwei bildgebenden Nutzlasten mit zwei verschiedenen Arten von linearen Sensoren ausgestattet, die durch die Kombination der von den Nutzlasten erhaltenen Bilder und Softwaretechniken eine bessere Auflösung von 2,5 Metern erreichen.

Bei der aufgerüsteten Version des Satelliten Pars 1 handelt es sich um einen bildgebenden Sensorsatelliten, der unter Verwendung der Klassenplattform zwischen 100 und 150 Kilogramm Sensorsatelliten des iranischen Weltraumforschungsinstituts entwickelt wurde.