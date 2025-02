Admiral Tangsiri: Raketenstädte sind ein kleiner Teil der Fähigkeiten der IRGC

Am Samstagabend erklärte er am Rande eines Besuchs in einer der Raketenstädte der IRGC: „Auf Befehl des Obersten Führers der Islamischen Revolution haben wir uns auf eine mobile Marine auf dem Niveau der Islamischen Revolution zubewegt. Unsere Systeme sind Hunderte Meter unter der Erde gelagert und bei Bedarf in kürzester Zeit einsatzbereit.“

„Diese Systeme waren zusätzlich zu Marineraketen auch mit landgestützten Zerstörern bewaffnet und dank der von iranischen Wissenschaftlern entwickelten Technologien müssen sie für ihre Operationen nicht mehr an der Küste sein“, fuhr er fort.

„Diese Raketensysteme und Städte können Hunderte Kilometer tief in das bewaffnete Land hineingeschossen werden und ihre Ziele tief in den Meeren treffen. Diese Systeme haben einzigartige Funktionen. Raketen, deren Bewegung nicht länger linear ist, sondern voll gelenkt und bei der Zielidentifizierung vollkommen intelligent sind“, bemerkte er.

Der Befehlshaber der IRGC-Marine schloss mit der Warnung: „Die Feinde sollten unsere Fähigkeiten nicht falsch einschätzen.“