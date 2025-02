Die Zahl der Märtyrer des Gaza-Krieges erreicht 47.487

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, dass in den vergangenen 24 Stunden die Leichen von 27 weiteren Märtyrern in Krankenhäuser in der Region überführt wurden.

Von diesen wurden 24 kürzlich unter den Trümmern hervorgezogen, 2 starben aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen und einer wurde kürzlich von den zionistischen Soldaten erschossen.

Damit ist die Zahl der Märtyrer der zionistischen Angriffe auf Gaza seit dem 7. Oktober 2023 auf 47.487 und die Zahl der Verletzten auf 111.588 gestiegen.

Im Gazastreifen werden noch immer Tausende Menschen vermisst und sind unter Trümmern begraben.