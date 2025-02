Die Unterdrückung palästinensischer Unterstützer steht im klaren Widerspruch zu den Menschenrechtsansprüchen Londons

Nach der gewaltsamen Reaktion auf die Proteste in der Londoner Innenstadt am 18. Januar hat der Druck auf die Londoner Polizei zugenommen.

Während der Demonstration zur Unterstützung des palästinensischen Volkes wurden über 70 Personen festgenommen, darunter auch einige prominente Persönlichkeiten, die bei der Organisation der Kundgebung eine führende Rolle gespielt hatten.

Mehrere britische Gewerkschaftsführer haben einen Brief an die britische Innenministerin Ute Cooper gesandt, in dem sie eine unabhängige Untersuchung der gewaltsamen Behandlung von Demonstranten durch die Polizei fordern.

Der Brief folgt auf ähnliche Anfragen, die zuvor von Abgeordneten, Anwälten und dem British Palestine Committee an die Regierung gestellt worden waren. Auch Amnesty International drückte in einer Stellungnahme seine Besorgnis über die Reaktion der Londoner Polizei aus und beschrieb sie als „ein hartes Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit und das Recht auf friedliche Versammlung“.

Darüber hinaus gab Zoe Garbett, eine Vertreterin der Grünen Partei im Londoner Stadtrat, bekannt, dass mehr als 150 britische Bürger sie kontaktiert und von Zusammenstößen mit der Polizei, Blockaden von Demonstranten und sogar Gewalt gegen Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen berichtet hätten.

Die Kritik am Verhalten der Londoner Polizei hat sich verschärft, da Demonstranten für den 15. Februar einen weiteren großen Marsch zur Unterstützung Palästinas planen.