Bericht des britischen Parlaments: Der Iran bleibt eine einflussreiche Macht im Nahen Osten

Während westliche Analysten versuchen, über die Herausforderungen zu sprechen, vor denen die Widerstandsachse steht, zeigen die in diesem Bericht präsentierten Daten, dass der Iran trotz des weit verbreiteten Drucks in vielen regionalen und internationalen Fällen ein wichtiger Akteur bleibt.

Der Bericht betont, dass der Iran weiterhin enge Beziehungen zu seinen Verbündeten in der Region unterhält und trotz des westlichen Drucks in verschiedenen Bereichen einflussreiche Strukturen aufgebaut hat.

Der Bericht des britischen Parlaments geht auf Themen wie die Rolle Teherans im irakischen politischen Prozess, seine Unterstützung des palästinensischen Widerstands, seine wirksame Präsenz in den Angelegenheiten des Jemen und die strategischen Beziehungen zum Libanon ein und erkennt an, dass der Iran seinen Einfluss in der Region aufrechterhalten hat.

In dem oben genannten Bericht heißt es, dass die Bemühungen des Westens, den Einfluss Irans im Nahen Osten einzuschränken, nicht nur fruchtlos geblieben seien, sondern Teheran auch dazu veranlasst hätten, seine Beziehungen zu internationalen Akteuren zu stärken.