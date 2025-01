Die Zahl der Märtyrer in Gaza ist auf 47.460 gestiegen

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab in seiner neuesten Statistik am Donnerstag bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 43 weitere palästinensische Todesfälle im Gazastreifen registriert wurden.

Dem Bericht des Ministeriums zufolge wurden 42 dieser Märtyrer unter den Trümmern gefunden, ein weiterer Mensch sei an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

Außerdem wurden in den letzten 24 Stunden durch die israelische Aggression neun Menschen verletzt.

Laut dem Bericht des Ministeriums, der diese Statistiken einschließt, beläuft sich die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 auf 47.460, die Zahl der Verletzten auf 111.580.