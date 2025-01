Die dritte Phase der Freilassung palästinensischer Gefangener beginnt

Dem Nachrichtensender Al Jazeera zufolge erreichte ein Konvoi palästinensischer Gefangener aus dem Ofer-Gefängnis das Gebiet Bitonia in der Stadt Ramallah im Westjordanland.

Zuvor hatten zionistische Quellen angekündigt, dass heute 110 palästinensische Gefangene freigelassen würden.

Dies geschah, obwohl die Besatzer vor einer Stunde bekannt gaben, dass der Prozess der Freilassung dieser palästinensischen Gefangenen gestoppt worden sei. Zu den Einzelheiten dieser Nachricht fügte der israelische Rundfunk hinzu, dass 66 Gefangene ins Westjordanland, 14 Gefangene in die Stadt Jerusalem, 9 Gefangene in den Gazastreifen und 21 Gefangene zunächst in den Gazastreifen und dann von dort in ein Drittland.

Der palästinensische Widerstand hat heute im Rahmen der dritten Phase des Gefangenenaustauschs mit dem zionistischen Regime drei zionistische Gefangene und fünf thailändische Staatsangehörige im Gazastreifen freigelassen, im Austausch für die Freilassung der oben genannten 110 palästinensischen Gefangenen.