Deutsche protestieren gegen strenge Einwanderungspolitik

Hunderte Menschen nahmen an einer Demonstration vor der CDU-Zentrale in Berlin teil und protestierten gegen eine strengere Einwanderungspolitik, die darauf abzielt, noch mehr Migranten an Deutschlands Grenzen zurückzudrängen.

Der deutsche Oppositionsführer hat dem Parlament zwei nicht bindende Vorschläge vorgelegt, die strengere Sicherheitsmaßnahmen und die Schließung der Landgrenzen des Landes für illegale Einwanderung fordern.

Der Antrag zur Zurückweisung weiterer Flüchtlinge an Deutschlands Grenzen wurde mit 348 Stimmen bei 345 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen angenommen. Bevor der Plan verabschiedet wurde, hatten verschiedene Oppositionsparteien, darunter die AfD, ihre Unterstützung angekündigt.