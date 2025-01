Treffen des Revolutionsoberhaupts der Islamischen Republik Iran mit Saatsvertretern und Botschaftern islamischer Länder

Nach einem Bericht der politischen Gruppe von IRNA hat Ayatollah Khamenei, das Revolutionsoberhaupt der Islamischen Republik Iran, heute seinen Empfang mit einer Gruppe von Leitern und Beamten des Staates, Vertretern und Botschaftern aus islamischen Ländern und verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen begonnen. Während des Treffens sprach er dem iranischen Volk, der großen islamischen Gemeinschaft und allen Freiheitskämpfern und Menschen weltweit seine Glückwünsche zum feierlichen Anlass der Himmelfahrt des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) aus. Er machte deutlich, dass der Tag der Himmelfahrt des Propheten Muhammad in der Tat ein Feiertag für alle ist, die die Freiheit hochhalten.

Ayatollah Khamenei gab bekannt, dass der Tag der Himmelfahrt des Propheten in diesem Jahr mit dem siegreichen Bahman zusammenfällt. Wir wünschen, dass der Bahman-Fluss, der das Symbol der Islamischen Revolution ist, und die Bewegung, die wir führen, sowie der Wille des Gründers dieser Bewegung - der Gehorsam gegenüber dem Propheten und seine Himmelfahrt - sich in diese Richtung bewegen und ihren Weg fortsetzen.

Das Revolutionsoberhaupt betonte, dass der Fluss des Aufstiegs eine kontinuierliche und dauerhafte Bewegung ist und dass die Segnungen des Aufstiegs in jeder Epoche in Anspruch genommen werden können. Er brachte zum Ausdruck, dass durch die praktische Anwendung von Geist und Glauben in unserem Leben und Denken eine echte Transformation und Veränderung stattfinden wird.

Der Aufstieg in den Himmel ist eine kontinuierliche Bewegung. Könnten Sie bitte erklären, was das bedeutet? Es bedeutet, dass man jederzeit von den Segnungen des Aufstiegs profitieren kann. Es ist möglich, den Wandel zu beobachten, der zu Beginn des Aufstiegs stattfand, als der ehrwürdige Prophet des Islam aktiv wurde und die Sache mit großem Engagement vorantrieb, in jeder Epoche, angepasst an die Menschen zu dieser Zeit. Er erklärte, dass wir die Bedingung erfüllen müssen, indem wir die beiden Elemente nutzen, die dieser ehrwürdige Prophet in Betracht zog: Verständnis und Glaube“, fügte er hinzu.

Ajatollah Khamenei betonte die Notwendigkeit, dass der Aufstieg, der Umbruch und die Transformation in unserem Leben und Denken sichtbar werden, wenn wir Vernunft und Glauben in die Tat umsetzen. Dieser Wandel wird die Schwierigkeiten beseitigen und den Weg für Verbesserungen frei machen. Das sei die Erkenntnis, die wir durch den Aufstieg gewinnen müssen.

Das Revolutionsoberhaupt bezeichnete die Himmelfahrt des Propheten als eines der bedeutendsten und größten Ereignisse in der Geschichte der Welt und der Menschheit, das eine spirituelle und kognitive Transformation symbolisiert. Er erklärte, dass die Himmelfahrt eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit ist. Bedeutende Ereignisse erfüllen zahlreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen, sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Eine der wichtigsten und vielleicht sogar die wichtigste Funktion bedeutender Ereignisse ist es, eine geistige und kognitive Veränderung bei den Zuschauern herbeizuführen.

Er fügte hinzu, dass ein bedeutendes Ereignis die Fähigkeit hat, das Leben der Menschen nachhaltig zu beeinflussen, wenn es in der Lage ist, eine geistige Veränderung bei den Zuhörern zu bewirken. Wenn der Geist richtig ist, wird auch die Handlung richtig sein. Dies ist der entscheidende Punkt.

Ajatollah Khamenei betonte, dass das Bemerkenswerte an der Himmelfahrt des Propheten die außergewöhnliche Veränderung der Menschen, der Ideen und der Gesellschaft sei. Die Grundlage des Lebenssystems liegt in der Denkweise derer, die dieses Leben leiten. Er schloss seine Erklärung mit den Worten: „Wenn sich das Verständnis des Daseins in den Menschen und Gesellschaften geistig und kognitiv verändert, werden politische, wirtschaftliche, moralische und soziale Systeme auf dieser Grundlage entstehen und sich entwickeln“.