Araghchi: Um das Vertrauen Irans für ein neues Atomabkommen mit den USA zu gewinnen, sind viele Maßnahmen seitens der USA erforderlich

Nach einem Bericht des IRNA-Korrespondenten für Außenpolitik hat „Sayyid Abbas Araghchi“, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, in seinem ersten Interview nach der Amtsübernahme von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten, die Fragen eines Sky-News-Journalisten im Gebäude des iranischen Außenministeriums beantwortet. Laut dem auf der Website von Sky News veröffentlichten Bericht bezeichnete Araghchi jede mögliche militärische Attacke der Vereinigten Staaten oder Israels auf die iranischen Atomanlagen als eine „irrationale und wahnsinnige Handlung“, die eine „große Katastrophe“ für die gesamte Region zur Folge haben würde.

„Israelis nach Grönland schicken“ als Alternative

Araghchi kommentierte zudem spöttisch einen Vorschlag von Donald Trump, der eine „Säuberung“ der Palästinenser aus Gaza ins Spiel brachte. Er schlug ironisch vor, dass anstelle der Palästinenser die Israelis nach Grönland geschickt werden könnten.

Er betonte weiter, dass jede Aggression gegen die iranischen Atomanlagen unmittelbar und mit Nachdruck beantwortet würde, wobei er jedoch anmerkte, dass er nicht daran glaube, dass die USA oder Israel eine derart „wahnsinnige Entscheidung“ treffen würden, da dies die Region in eine noch größere Krise stürzen könnte.

Geänderte Rahmenbedingungen für Verhandlungen

Donald Trump erklärte mehrfach, dass er eine diplomatische Lösung anstrebe und ein neues Abkommen mit dem Iran als „gut“ bezeichnen würde. Araghchi jedoch machte deutlich, dass die Ereignisse im Zusammenhang mit dem einseitigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen (JCPOA) im Jahr 2018 das Vertrauen des Irans erheblich beeinträchtigt hätten.

In diesem Zusammenhang stellte er klar, dass Trumps bisherige Äußerungen und Positionierungen nicht ausreichen würden, um Iran zu einer erneuten Verhandlungsrunde zu bewegen. „Die heutigen Umstände unterscheiden sich erheblich von denen der letzten Verhandlungen, die zum Atomabkommen führten. Die amerikanische Seite muss zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um das Vertrauen Irans zurückzugewinnen“, so Araghchi. „Bislang hören wir nur wohlklingende Worte, doch das allein ist bei weitem nicht ausreichend.“

Kritik an Nahost-Vorschlägen Trumps

Araghchi übte scharfe Kritik an Trumps jüngsten Äußerungen zum Nahen Osten. Der Vorschlag des US-Präsidenten, Gaza von Palästinensern zu „säubern“, stieß auf weitreichende Ablehnung und Empörung in der Region. Als Antwort darauf machte Araghchi eine sarkastische Bemerkung: „Mein Vorschlag wäre ein anderer. Versuchen Sie, die Israelis zu vertreiben und sie nach Grönland umzusiedeln – so könnten Sie zwei Probleme auf einmal lösen.“

„Hamas und Hisbollah bleiben bestehen“

In Bezug auf die aktuellen Entwicklungen in der Region nach dem 7. Oktober 2023 und die Behauptungen, dass Irans Verbündete wie Hamas und Hisbollah geschwächt worden seien, stellte Araghchi fest: „Ja, sie haben Schaden erlitten, doch sie befinden sich im Wiederaufbau. Wie ich bereits sagte: Es handelt sich hierbei um eine Denkweise, um eine Idee, um ein Ideal – und das wird immer Bestand haben.“