Netanjahu in der Strafrechtsfalle

Wie hebräischsprachige Quellen berichten, erschien Benjamin Netanjahu am Montag um 9 Uhr vor dem Strafgericht im Bezirk Tel Aviv, um seine Verteidigung in den Korruptionsfällen 4000 fortzusetzen. Zuvor hatte er wiederholt versucht, durch verschiedene Vorwände, darunter gesundheitliche Probleme, der Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen zu entgehen.

Aus Rücksicht auf Netanjahus Gesundheitszustand nach einer Operation hat das Gericht entschieden, die Sitzungen zu verkürzen und längere Pausen einzulegen. Statt einer einzigen Verhandlung pro Tag finden diese Woche drei Sitzungen an Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt, jeweils von 9 bis 14 Uhr.

Aus Sicherheitsgründen werden die Verhandlungen in einem gesicherten Saal im Untergeschoss des Gerichtsgebäudes in Tel Aviv abgehalten.

Bislang ist Netanjahu sechs Mal vor Gericht erschienen, um sich zu den Vorwürfen im „Bezeq-Walla“-Fall zu verteidigen. Ihm wird zur Last gelegt, dem Telekommunikationsunternehmen Bezeq und der Nachrichtenwebsite Walla besondere Vorteile gewährt zu haben, um im Gegenzug eine wohlwollende Berichterstattung über sich und seine Frau zu erhalten.

Netanjahu wies diese Anschuldigungen in seiner Verteidigung zurück. Er erklärte, er habe nichts von den Bemühungen seines Umfelds gewusst, die mediale Berichterstattung zu beeinflussen. Selbst wenn solche Versuche unternommen worden seien, hätten sie ihm keinen Nutzen gebracht. Zudem behauptete er, dass einige dieser Aktivitäten möglicherweise von seiner Frau Sara Netanjahu oder seinem engen Berater Zeev Rubinstein ausgegangen seien, und distanzierte sich damit von den Vorwürfen.