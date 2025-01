Baqai: Der Besuch des Außenministers in Kabul war ein bedeutender Schritt in den Beziehungen zwischen Iran und Afghanistan

Laut einer Meldung von IRNA erklärte Esmail Baqai, Sprecher des iranischen Außenministeriums, in einer Antwort auf eine Frage eines IRNA-Journalisten zur Bedeutung des gestrigen Besuchs (Sonntag, 7. Bahman 1403) von Seyed Abbas Araghchi, dem iranischen Außenminister, in Kabul, dass dies der erste Besuch eines iranischen Außenministers in Kabul seit 3 bis 4 Jahren sei und für beide Länder von Bedeutung sei. Er betonte, dass Dialog grundsätzlich notwendig ist, um die Sorgen, Interessen und Vorteile der Nachbarländer zu erkennen sowie Lösungen für Herausforderungen und Bedenken zu finden, die beide Seiten in Bezug auf bilaterale Themen haben könnten. „Dieser Besuch stellt einen wichtigen Wandel in den Beziehungen zwischen Iran und Afghanistan dar.“

Er fügte hinzu, dass ein weiteres wichtiges Thema des Besuchs die Gespräche über mehrere bedeutende Themen waren. Im Zusammenhang mit dem Thema Wasser erklärten die relevanten afghanischen Beamten ausdrücklich, dass sie sich nicht nur gemäß dem Helmand-Abkommen, sondern auch auf der Grundlage ihrer islamischen, religiösen und ethischen Verpflichtungen dafür einsetzen würden, das Wasserrecht des Iran zu sichern.

Baqai sagte weiter, dass auch das Thema afghanische Migranten und Staatsbürger in Iran besprochen wurde. Die afghanischen Behörden dankten Iran für die mehr als 4 bis 5 Jahrzehnten dauernde Gastfreundschaft gegenüber afghanischen Staatsbürgern. Iran seinerseits legte seine Anliegen dar, insbesondere im Hinblick auf illegale Migranten, und erklärte, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden seien, die hoffentlich in Zusammenarbeit mit der afghanischen Übergangsregierung angemessen umgesetzt werden.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fuhr fort, dass auch über das Thema Sicherheit gesprochen wurde, das ein gemeinsames Anliegen beider Seiten ist. Es wurden Gespräche über die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den relevanten Sicherheitsbehörden beider Länder geführt, um Terrorismus und ISIS effektiv zu bekämpfen. Dies war ein weiterer Punkt der Übereinstimmung und des Konsenses zwischen den beiden Seiten.

Abschließend fügte Baqai hinzu, dass auch das Thema Wirtschaft und die Erweiterung der wirtschaftlichen und kommerziellen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern besprochen wurden. Eine Gruppe von iranischen Geschäftsleuten, die im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Afghanistan tätig sind, begleitete Dr. Araghchi und es wurde die Gelegenheit genutzt, um weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu identifizieren und den Handel zwischen den beiden Ländern zu erweitern.