Ben-Gvir: Die Rückkehr der Palästinenser in den Norden des Gazastreifens ist ein Sieg für die Hamas und die vollständige Kapitulation Israels

Laut einem Bericht von IRNA, zitiert von Al-Jazeera, erklärte Itamar Ben-Gvir, der zurückgetretene Innenminister des zionistischen Regimes, als Reaktion auf die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in den Norden des Gazastreifens, dass dieses Ereignis „ein Bild des Sieges der Hamas und ein weiterer beleidigender Teil des illegalen Abkommens (des Waffenstillstandsabkommens bezüglich Gaza)“ sei.

Er betonte, dass dies kein vollständiger Sieg (des zionistischen Regimes) sei, sondern vielmehr die vollständige Kapitulation (dieses Regimes).

Ben-Gvir fügte hinzu: „Das Kämpfen und das Sterben unserer Soldaten im Gazastreifen war genau dafür, um solche Szenen nicht zu sehen. Wir müssen in den Krieg zurückkehren.“

Tausende von palästinensischen Flüchtlingen kehren seit heute Morgen, Montag, über die „Rashid“-Küstenstraße in die Stadt Gaza und den Norden des Gazastreifens zurück.

In diesem Zusammenhang erklärte die Hamas: „Die Rückkehr der Flüchtlinge ist ein Sieg für das palästinensische Volk und bedeutet die Niederlage der Besatzer und ihrer Pläne, die Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben.“

In einer Erklärung der Hamas hieß es: „Die Szenen der weitreichenden Rückkehr der Palästinenser in die Gebiete, aus denen sie vertrieben wurden, zeigen die Größe dieses Volkes und seine Entschlossenheit, an seinem Land festzuhalten. Diese Szenen, die von Freude über die Rückkehr, Liebe zum Land und der Verbundenheit damit erfüllt sind, senden eine Botschaft an einige Parteien, die darauf gesetzt haben, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen und es von seinem Land zu vertreiben.“

Die Hamas fügte hinzu: „Die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Häuser beweist einmal mehr, dass das Besatzungsregime in seinen feindlichen Zielen, einschließlich der Vertreibung des palästinensischen Volkes und dem Versuch, dessen Willen und Widerstand zu brechen, gescheitert ist.“

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Shehab berichtet, dass gemäß den getroffenen Vereinbarungen und einer Erklärung des israelischen Militärs die Bewohner von Gaza ab 7 Uhr heute Morgen (Montag, Ortszeit) zu Fuß über die Netzarim-Achse und die „Rashid“-Straße in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens zurückkehren können.

Auch Fahrzeuge dürfen nach einer Inspektion ab 9 Uhr heute Morgen (Montag, Ortszeit) über die Salah ad-Din-Straße in den Norden des Gazastreifens zurückkehren.