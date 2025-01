Waffenstillstand in Libanon bis zum 18. Februar verlängert

Laut einem Bericht von IRNA, der am frühen Montagmorgen von der Al-Mayadeen-Nachrichtenagentur zitiert wurde, erklärte das Büro von Premierminister Najib Mikati in einer Stellungnahme, dass die Entscheidung in Absprache mit Präsident Joseph Aoun und dem Parlamentspräsidenten Nabih Berri über die Entwicklungen im Süden des Landes sowie nach Gesprächen mit den USA getroffen wurde.

Dem Bericht zufolge verfolgt ein Exekutivausschuss die Umsetzung des Waffenstillstands und die Durchsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates.

Auf Anfrage der libanesischen Regierung wird die USA Verhandlungen aufnehmen, um die Freilassung derjenigen zu erreichen, die nach dem 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) vom zionistischen Regime festgenommen wurden.

Laut IRNA trat der Waffenstillstand zwischen dem zionistischen Regime und Libanon unter internationaler Vermittlung am Mittwochmorgen (7. Azar) in Kraft.

Seit Inkrafttreten dieser Vereinbarung hat das israelische Militär mehrfach durch Angriffe auf den Süden Libanons das Waffenstillstandsabkommen verletzt und dabei libanesische Zivilisten getötet und verletzt. Zudem wurde die Rückkehr libanesischer Flüchtlinge in einige Städte und Dörfer im Süden des Landes verhindert.

Nach Berichten von Nachrichtenquellen betraten heute (Sonntag, den 7. Bahman) die libanesische Bevölkerung und das Militär die Region al-Adisa im Süden des Landes, trotz Widerstands der Besatzungstruppen des zionistischen Regimes.

Nachdem die Bewohner von al-Adisa das Gebiet betreten hatten, trotz des Widerstands des israelischen Militärs, trat auch die libanesische Armee in diese Region ein.

Die libanesische Armee gab bekannt, dass ein libanesischer Soldat in der Region Zahira durch israelische Soldaten getötet und ein weiterer Soldat in der Region Mis al-Jabal verletzt wurde.

Laut der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Libanon und dem zionistischen Regime endet heute (7. Bahman) das 60-tägige Ultimatum für den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Territorium.

Währenddessen haben sich hunderte libanesische Bürger an den Eingängen ihrer Dörfer im Süden des Landes versammelt, um in ihre Häuser zurückzukehren. Das israelische Militär hat ihnen jedoch den Zugang verweigert und in ihre Richtung geschossen.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass bei der Rückkehr der libanesischen Bürger in ihre Wohngebiete im Süden des Landes bisher drei Personen vom israelischen Regime getötet und 44 weitere verletzt wurden.