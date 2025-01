Amin al-Dowleh-Arkade von Kashan, das geometrische Meisterwerk iranischer Architekten

Der Kashan-Markt ist einer der wichtigsten und schönsten Märkte im Iran, der Ende des 12. Jahrhunderts (nach Hijri-Kalender) durch ein Erdbeben völlig zerstört wurde. Aber während der Qajar-Zeit und während der Herrschaft von Fath Ali Shah und Naser al-Din Shah wurde der er wieder in einen günstigen Zustand versetzt.

Amin al-Dowleh-Arkade (Timcheh) ist einer der spektakulärsten Orte in Kashan und befindet sich an der Kreuzung der Baba Afzal Straße und des Kamal-ol-Molk Platzes, an einem der zentralen Punkte des Basars.

Timcheh Amin al-Dowleh ist einer der spektakulären Teile des historischen Basars von Kashan, der sich in der Mitte und neben dem 'Bakhshi Timcheh' befindet. Der Kashan-Basar befindet sich ebenfalls an der Kreuzung der Baba-Afzal-Straße und des Kamal-ol-Molk-Platzes.

Am Ende des 12. Jahrhunderts (nach Hijri-Kalender) wurde der Amin al-Dawla Basar durch ein Erdbeben zerstört und dann in der Kadscharenzeit durch die Bemühungen einer Person namens Farrukh Khan Ghaffari wieder aufgebaut, die den Spitznamen Amin al-Dawla trug und einer der berühmten Männer dieser Zeit war.

Einer der Teile, die dem Kashan-Basar hinzugefügt wurden, ist dieser Timcheh, der nach seinem Gründer Amin al-Dowleh benannt wurde. Der Bau dieses Basars dauerte zwischen 1280 und 1284 n. Chr. und sein Architekt war Meister Ali Maryam Kashani.

Die Französin Diolafoy, die während ihrer Reisen in den Iran Ende des letzten Jahrhunderts detaillierte Studien von historischen Denkmälern und Gebäuden anfertigte, äußert sich in ihrem Reisebericht über die Karawansereien von Kashan und insbesondere über Timcheh Amin al-Dawleh: Der Markt dieser Stadt ist riesig und sein Dach hat kleine Kuppeln, die ineinander verzahnt sind.

'Es gibt auch die Verlegung von Karawansereien, die als Lager für Waren dienen. Diese Karawansereien sind für Händler und sind anders als die, in denen Reisende übernachten.', so sie.

Timcheh Amin al-Dowleh besteht aus drei Stockwerken eines starken und hohen Dachgebäudes mit großer Spannweite und gilt in Bezug auf Breite und Länge als großartiges und prächtiges Gebäude.

Abgesehen von seiner auffälligen Schönheit und seinen geometrischen Meisterleistungen wurde dieses Gebäude mit einer solchen Präzision und Geschicklichkeit in Bezug auf die Stärke des Gebäudes, seinen Grundriss und seine Architektur gebaut, dass nach hundert Jahren immer noch nicht der geringste Riss in seinem Fundament vorhanden ist.