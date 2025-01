Saurer Tee, auch bekannt als "roter Tee" und "Hibiskustee", wird aus einer Pflanze namens "Chinesische Rose" gewonnen und nimmt aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften einen besonderen Platz auf dem Inlands- und Exportmarkt ein.

Das heiße und trockene Klima von Sistan und Belutschistan mit reichlich Sonnenlicht und geeigneten Böden hat eine ideale Plattform für den Anbau der Sauerteepflanze geschaffen, und die Bauern dieser Region konnten dieses Produkt in großem Maßstab mit traditionellen und wassersparenden Methoden herstellen.

Die Produktion von saurem Tee in Sistan und Belutschistan hat nicht nur ein Einkommen für die Bauern geschaffen, sondern auch bedeutende Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen und Männer auf dem Land in dieser Provinz geschaffen, von der Pflanzung und Ernte bis hin zur Verarbeitung und Verpackung konnte dieses Produkt den Weg für die wirtschaftliche Entwicklung in vielen benachteiligten Gebieten dieser Provinz ebnen.

Aufgrund der hohen Qualität des in Sistan und Belutschistan produzierten sauren Tees hat dieses Produkt eine hohe Kapazität für den Export in die Nachbarländer und sogar auf die europäischen und asiatischen Märkte. Die Ausweitung des Exports von saurem Tee kann dem Land mehr Devisen einbringen.

Gestützt auf seine natürlichen Ressourcen und die Fähigkeiten seiner Bauern konnte Sistan und Belutschistan den ersten Platz bei der Produktion von saurem Tee im Land einnehmen, neben seinen wirtschaftlichen Auswirkungen spielt dieses Produkt auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gesundheit der Gemeinschaft und ist zu einem Symbol für die Anstrengung, Kreativität und Dynamik der Menschen in dieser Region geworden.