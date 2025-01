Der Iran steht bei der Honigproduktion weltweit an dritter Stelle

In einem Interview mit IRNA sagte Mir Mohsen Mousavian: Nach den neuesten Statistiken der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) werden weltweit jährlich 2,15 Millionen Tonnen Honig produziert.

'Nach China und der Türkei liegt der Iran bei der Honigproduktion an dritter Stelle und bei der Anzahl der Bienenvölker an vierter Stelle.', fügte er hinzu.

Er erklärte: Nach den jüngsten Ergebnissen der Volkszählung im Jahr 2024 beträgt die Honigproduktion des Landes etwa 127,7 Tausend Tonnen, was einem Wachstum von 5,63 % im Vergleich zu 2023 (121 Tausend Tonnen) entspricht.

In Bezug auf diese Zählung sagte Mousavian, dass 92.122 Bienenstände in dem Land gezählt wurden, in dem es 10.800.000 Bienenvölker gibt