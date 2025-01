Das zionistische Regime vertreibt eine der UNO angeschlossene Institution aus Jerusalem

Am Freitag teilte das israelische Regime über seinen Vertreter bei den Vereinten Nationen in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) seine Aktivitäten in Jerusalem einstellen müsse.

Diesem Bericht zufolge hat das israelische Regime dem UNRWA eine Frist bis zum 30. Januar gesetzt, um alle Gebäude zu räumen, in denen das Hilfswerk in Jerusalem operiert.

Das israelische Regime hat angekündigt, dass am 30. Januar ein Gesetz in Kraft treten wird, das dem UNRWA jegliche Tätigkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten sowie jegliche Kontaktaufnahme mit den israelischen Behörden untersagt.