Israels unbegründete Behauptungen stellen eine klare Missachtung der Waffenstillstandsvereinbarungen mit dem Libanon dar

Teheran (IRNA) - Der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen wies in einem Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrats und den Generalsekretär der Vereinten Nationen die unbegründeten Vorwürfe Israels gegen Teheran zurück und erklärte: „Diese Behauptungen sind nichts weiter als ein Vorwand, um die wiederholten Verletzungen der Resolution 1701 (2006) des UN-Sicherheitsrates durch das israelische Regime und seine eklatante Missachtung der Waffenstillstandsvereinbarungen mit dem Libanon zu rechtfertigen.“

Am Freitag bezeichnete Amir Saied Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran, die Behauptungen und Anschuldigungen des israelischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran als unbegründet. „Diese Behauptung ist nichts weiter als ein Vorwand, um die wiederholten Verletzungen der Resolution 1701 (2006) des UN-Sicherheitsrates durch das israelische Regime und seine eklatante Missachtung der Waffenstillstandsvereinbarungen mit dem Libanon zu rechtfertigen“, fügte er hinzu. „Das Regime hat nicht die Absicht, seine in den Auflagen niedergelegte Verpflichtung einzuhalten, sich nach Ablauf der 60-tägigen Waffenruhe aus dem Südlibanon zurückzuziehen. Das israelische Regime hingegen erhebt solche haltlosen Anschuldigungen, um seine anhaltende illegale Besetzung libanesischer Gebiete zu legitimieren“, stellte er fest.