Admiral Tangsiri: Botschaft der Ausübung der Autorität des Propheten ist Frieden und Sicherheit

Die Ausübung der Autorität des Großen Propheten (Friede sei mit ihm) der Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) findet in den Gewässern des Persischen Golfs und in den Provinzen Buschehr und Khuzestan statt.

Admiral Alireza Tangsiri erläuterte die Merkmale dieser Übung mit den Worten: Die Ausübung der Autorität des Großen Propheten 19 findet in den nördlichen und zentralen Regionen des Persischen Golfs und in drei Regionen der IRGC-Marine statt.

Der Kommandeur der IRGC-Marine erklärte, dass diese Übung eine Botschaft des Friedens und der Freundschaft für die Nachbarländer überbringe.

'Wir sind in der Lage, gemeinsam mit den Nachbarländern des Persischen Golfs die Sicherheit der sensiblen Region zu gewährleisten und jeder Bedrohung standhaft entgegenzutreten.', fuhr er fort.

'Eine weitere Botschaft dieser Übung ist, dass die außerregionalen Länder wissen, dass ihre Präsenz in dieser Region die Schaffung von Sicherheit stört und dass sie in dieser sensiblen Region keine nachhaltige Sicherheit schaffen können.', so er.