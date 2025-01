Das strategische Abkommen zwischen Iran und Russland zeigt, dass die beiden Länder nicht vor den Forderungen anderer Länder kapitulieren werden

Die wichtigsten Punkte dieses Gesprächs sind folgende:

Wir können in der Region gemeinsam Politik, Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Wirtschaft vorantreiben. Keinem Land ist es aufgrund internationaler Gesetze oder Rahmenbedingungen gestattet, unschuldige Menschen zu bombardieren und zu massakrieren, nicht einmal im Krieg. Aber Zionisten tun genau das.

Jetzt versuchen sie, der Welt zu verkünden, dass der Iran nach einer Atombombe strebt, während unsere Politik, unsere Ansichten und unsere Überzeugungen auf der Tatsache basieren, dass wir weder nach Atomwaffen streben noch dies tun werden.

Wir sind gegen Unterdrückung und Kriminalität und wir sind gegen jene, die Macht ausüben, von Gewalt sprechen und die Ressourcen, Einrichtungen und den Reichtum armer Länder plündern. So wie wir an unseren eigenen Propheten glauben, glauben wir auch an den Propheten Moses (Friede sei mit ihm) und den Propheten Jesus (Friede sei mit ihm). Können wir antisemitisch sein?

Können wir im Konflikt mit dem Christentum stehen, wenn wir Jesus Christus als den Propheten Gottes und seinen Weg als den Weg Gottes betrachten? Sie behaupten, der Iran sei auf der Suche nach Atombomben und Raketen. Wir wollen einfach nur frei bleiben und frei leben und wir wollen kein Spielzeug in den Händen von irgendjemandem sein.

Wir sind der Meinung, dass wir das Land und die Region selbst regieren können. Wir sind nicht auf der Suche nach Krieg, Blutvergießen oder Unruhen. Aber sie wollen in den Köpfen der Menschen auf der Welt verbreiten und den Eindruck erwecken, wir wollten eine Atombombe bauen und würden in der Region für Unsicherheit sorgen.

Wir sind in der Lage, Einrichtungen zu schaffen, um uns zu verteidigen. Wir hatten nicht die Absicht, irgendein Land anzugreifen und werden auch keins angreifen. Wir hassen Krieg und Blutvergießen.

Wir hoffen, dass Syrien seine territoriale Integrität wiedererlangt und dass alle, die dort leben, über ihr eigenes Schicksal bestimmen können.