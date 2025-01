Der Verzicht auf Atomwaffen ist die dauerhafte und klare Verpflichtung des Iran

Als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum iranischen Atomprogramm erklärte Seyyed Abbas Araghchi: „Es ist eine Frechheit, den Iranern zu predigen, sie sollten ein für alle Mal klarstellen, dass sie keine Atomwaffen mehr besitzen warden.”

„Der Iran bekräftigt, dass er niemals und unter keinen Umständen versuchen wird, Atomwaffen anzustreben, herzustellen oder zu erwerben”, fügte er hinzu.

“Dabei handelt es sich um eine dauerhafte und klare Verpflichtung, zu der sich der Iran auch nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem JCPOA im Jahr 2018 bekannt hat”, bemerkte er.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte in einer Rede am Mittwoch: „Der Iran muss den ersten Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zu den Ländern in der Region und den USA machen, indem er klarstellt, dass es nicht sein Ziel ist, Atomwaffen herzustellen.“