Das BRICS-Finanzsystem ist eine große Hilfe bei der Lösung des Problems der Abhängigkeit vom Dollar

„Auf dem Höhepunkt der Sanktionen haben wir dieses Treffen einberufen, um denjenigen zu danken, die im Land hart gearbeitet und die Produktion und den Fortschritt des Landes in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen gestellt haben“, erklärte Ayatollah Khamenei.

Heute Morgen traf sich eine Gruppe von Produzenten und Aktivisten aus dem privaten Sektor mit dem Führer der Islamischen Revolution in Imam Khomeinis Husseiniyeh.

Zahlreiche Wirtschaftsaktivisten aus dem privaten Sektor legten ihre Ansichten und Meinungen dar.

„Heute ist unser Krieg ein Wirtschaftskrieg, und dies wird als einer seiner wichtigsten Teile angesehen. Wir sagten, dass das Produktionswachstum weiter vorangetrieben werden muss“, fuhr er fort.

„Der Privatsektor verfügt über die nötige Erfahrung, um in diesem Bereich Fuß zu fassen, und ist motiviert und enthusiastisch um eine Ausweitung der Produktion und Investitionen bemüht. Das bedeutet, dass wir in diesen fünf Jahren große Fortschritte gemacht haben“, bemerkte er.

„Wir sagten, dass der Widerstand lebendig ist und lebendig bleiben wird. Gaza hat gewonnen und der Widerstand hat gezeigt, dass er überleben wird. Amerika stellte dem zionistischen Regime all seine Ressourcen zur Verfügung. Hätte es das nicht getan, wäre das Regime bereits in den ersten Wochen in die Knie gezwungen worden“, stellte er fest.

„Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen, Häuser, Märkte, Versammlungsorte – all diese Verbrechen fanden auf einem kleinen Stück Land wie Gaza statt. Der Führer des israelischen Regimes gab bekannt, dass die Zerstörung der Hamas ihr Ziel sei“, betonte Ayatollah Khamenei.

„Doch nun sitzt dasselbe zionistische Regime mit der Hamas am Verhandlungstisch und hat deren Bedingungen für einen Waffenstillstand akzeptiert. Dies bedeutet, dass der Widerstand lebendig ist. Dies ist eine göttliche Tradition. Wo immer es Widerstand gibt, ist der Sieg der guten Diener Gottes sicher“, sagte er.