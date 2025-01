Iran drückt sein Mitgefühl mit den Opfern des Brandunfalls in Türkei aus

Esmail Baqaei, der Sprecher des Außenministeriums, verwies auf den unglücklichen Vorfall eines Brandes in einem Hotel in der türkischen Provinz Bolu und drückte den Familien der Opfer, der Regierung und dem türkischen Volk das Beileid und die Mitgefühl des iranischen Volkes und der Regierung aus.

Er bat Gott, den Allmächtigen, um Barmherzigkeit und Vergebung für die Opfer des Unglücks und um Gesundheit und Genesung für die Verletzten.

Die Zahl der Todesopfer bei einem Brand in dem Hotel in einem Skigebiet in der Türkei ist auf 66 gestiegen, berichteten Medien.

Das Feuer brach heute (Dienstag) um 4 Uhr morgens vom Restaurant dieses Hotels aus und hat sich auf die oberen Etagen ausgebreitet.