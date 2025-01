Mirzoyan: Länder der Region profitieren von russisch-iranischer Kooperation

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag sagte Ararat Mirzoyan, dass während dieses Besuchs das umfassende strategische Abkommen zwischen Teheran und Moskau von den Präsidenten unterzeichnet wurde.

'Die Russische Föderation entwickelt jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Iran. Ich denke, dass alle Länder der Region von dieser Zusammenarbeit profitieren werden.', so er.

Mirzoyan sagte außerdem: Armenien unterhält auch gute nachbarschaftliche und kooperative Beziehungen zum Iran.

Auf die Frage nach dem jüngsten Status der Mitgliedschaft Armeniens in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit antwortete er: Wir haben sehr ernsthafte und sehr starke bilaterale Abkommen mit Russland, wir sind wirklich vereint.

Zum Abzug der russischen Grenzschutzbeamten aus der Kontrollstation an der Grenze zwischen Armenien und Iran sagte Mirzoyan: Vom ersten Tag der Unabhängigkeit Armeniens an beteiligten sich russische Grenzschutzbeamte auf Ersuchen Eriwans vorübergehend an der Sicherung der Grenze zwischen Armenien und Iran.

'Nach einiger Zeit dankten wir den Russen für ihren langen Dienst an unserer Grenze und kündigten bereits an, dass dieser Teil unserer Grenze künftig von unseren eigenen Truppen bewacht werden könne.', fuhr er fort.