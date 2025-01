Rechtsbeistand des iranischen Außenministeriums: Wir sind bereit, die Verhandlungen zu beginnen und wieder aufzunehmen

Kazem Gharibabadi sagte am Rande der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Verabschiedung der Genfer Konventionen gegenüber Journalisten: „Die Islamische Republik Iran ist wie in der Vergangenheit bereit, die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen zu beginnen und wieder aufzunehmen. Wir haben stets diesen Willen gezeigt, und wenn dieser Wille auch auf der anderen Seite vorhanden ist, werden Gespräche stattfinden und zu einem Ergebnis führen. Sollte jedoch die andere Seite eine andere Politik und Herangehensweise verfolgen, wird die Islamische Republik Iran entsprechend diese Politik und Herangehensweise anpassen.“

Auf die Fragen der anwesenden Journalisten antwortete der stellvertretende Außenminister weiter: „Wir sind weiterhin der Meinung, dass es geeignete Bedingungen und Chancen für die Wiederaufnahme der Gespräche und das Erreichen eines Verständnisses gibt.“

Gharibabadi betonte, dass das iranische Atomprogramm friedlich sei, was für alle offensichtlich sei, und wies darauf hin: „Die einseitigen und illegalen Sanktionen haben ihre Ziele nicht erreicht. Wir leugnen nicht, dass Sanktionen das Leben der Menschen beeinflussen, nicht nur im Iran, sondern auch in jedem anderen Land, das unter Sanktionen leidet. Aber das klare Ziel der Sanktionen ist es, Veränderungen im Land, das unter Sanktionen steht, zu erzwingen, und es ist offensichtlich, dass die andere Seite ihre Ziele in diesem Bereich nicht erreicht hat. Der vernünftigste Weg ist, die Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen zu beginnen und wieder auf den richtigen und richtigen Kurs zurückzukehren.“

Der stellvertretende Außenminister betonte abschließend: „Wir haben uns darauf geeinigt, die Gespräche mit Europa fortzusetzen und die Termine für die nächste Runde der Gespräche durch Konsultationen zu bestimmen. Es wurde jedoch vereinbart, die Gespräche fortzusetzen.“