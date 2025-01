Besuch des Revolutionsoberhaupts der IRI bei der Nationalen Ausstellung der Vorreiter des Fortschritts

Laut IRNA fand am Dienstag, dem 2. Bahman 1403, im Jahr „des Produktionssprungs mit der Teilnahme des Volkes“ die nationale Veranstaltung der Fähigkeiten und Errungenschaften des privaten Sektors unter dem Titel „Vorreiter des Fortschritts“ statt. Das Revolutionsoberhaupt der IRI, Ayatollah Khamenei, besuchte die Ausstellung der neuesten Errungenschaften und Fähigkeiten des privaten Sektors in der Hosseiniyeh von Imam Khomeini (RA).

Am nächsten Tag, Mittwoch, dem 3. Bahman, werden eine Reihe von Produzenten und Aktivisten des privaten Sektors in der Hosseiniyeh von Imam Khomeini (RA) mit dem Revolutionsoberhaupt der IRI zusammentreffen. Einige wirtschaftliche Akteure des privaten Sektors werden in diesem Rahmen ihre Meinungen und Perspektiven darlegen.

Seit den 90er Jahren finden jährlich Treffen und Veranstaltungen zum Thema privater Sektor der Wirtschaft mit der Teilnahme des Revolutionsoberhaupts der IRI statt. Auch im vergangenen Jahr lobte Ayatollah Khamenei die Fortschritte und Fähigkeiten dieses Sektors und erklärte, dass es notwendig sei, die Bevölkerung über die Details dieser Errungenschaften zu informieren.