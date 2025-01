Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen: Der Waffenstillstand in Gaza muss in eine dauerhafte Lösung überführt werden

New York (IRNA) – Amir Saeid Iravani, Botschafter und ständiger Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen, betonte während einer Sitzung des Sicherheitsrats, dass der Waffenstillstand in Gaza zwar ein willkommener Schritt sei, jedoch in eine dauerhafte und nachhaltige Lösung umgewandelt werden müsse.

Laut IRNA erklärte Iravani am Montag (Ortszeit) in der Sitzung des Sicherheitsrats zur Lage in Palästina: „Dies erfordert den vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte, die ununterbrochene Lieferung humanitärer Hilfe und die Entwicklung eines umfassenden Wiederaufbauplans für Gaza.“ Der hochrangige iranische Diplomat fügte hinzu, dass die mangelnde Bereitschaft Israels, sich vollständig zurückzuziehen, und die Beharrlichkeit, die Sicherheitskontrolle über Gaza beizubehalten, diese Bemühungen untergraben und die Instabilität aufrechterhalten würden. Der Sicherheitsrat müsse eine einheitliche und entschlossene Haltung zum Schutz der territorialen Integrität Gazas einnehmen. Iravani hob weiter hervor, dass die internationale Gemeinschaft die Mission der UNRWA aufrechterhalten und eine nachhaltige und vorhersehbare Finanzierung zur Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge priorisieren müsse. Zudem erfordere die Zunahme von Gewalt im Westjordanland, einschließlich Angriffen von Siedlern, die eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit darstellen, sofortige und entschlossene Maßnahmen. Die vollständige Rede von Amir Saeid Iravani vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Lage im Nahen Osten, einschließlich der Palästina-Frage, am Montag, dem 20. Januar 2020, lautet wie folgt: Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen Herr Präsident, Wir danken Algerien für die Organisation dieser wichtigen Sitzung. Die Islamische Republik Iran nutzt diese Gelegenheit, um dem mutigen palästinensischen Volk, insbesondere in Gaza, sowie allen Unterstützern des palästinensischen Widerstands weltweit zu diesem großen Erfolg zu gratulieren. Das Erreichen eines Waffenstillstands in Gaza ist ein Symbol für den Mut, die Einheit und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes, das endloses Leid, einschließlich Genozid und erzwungener Vertreibung, ertragen musste. In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Punkte hervorheben: Gaza befindet sich weiterhin im Zentrum einer tiefen humanitären Krise. Diese Tragödie entlarvt die Doppelmoral, moralischen Mängel und die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft und des Sicherheitsrats. Die Verbrechen des israelischen Apartheidregimes sind erschütternd: Familien wurden ausgelöscht, Krankenhäuser und Schulen zerstört, und wesentliche Infrastrukturen wurden vernichtet. Die Blockade von Gaza hat das Leben von über zwei Millionen Menschen zu einem täglichen Überlebenskampf gemacht, indem ihnen Nahrung, Wasser, Medizin und Strom vorenthalten werden. Diese Maßnahmen stellen eine kollektive Bestrafung in unvorstellbarem Ausmaß dar. Der Waffenstillstand muss in eine dauerhafte und nachhaltige Lösung umgewandelt werden. Dazu gehört der vollständige Abzug der israelischen Streitkräfte, die kontinuierliche humanitäre Hilfe und ein umfassender Wiederaufbauplan für Gaza. Die Weigerung Israels, sich vollständig zurückzuziehen, und die Beharrlichkeit, die Sicherheitskontrolle aufrechtzuerhalten, gefährden diese Bemühungen und verstärken die Instabilität. Der Sicherheitsrat muss eine klare und entschlossene Haltung einnehmen, um die territoriale Integrität Gazas zu schützen. Die internationale Gemeinschaft muss zudem die Mission der UNRWA aufrechterhalten und eine nachhaltige Finanzierung zur Unterstützung der palästinensischen Flüchtlinge gewährleisten. Darüber hinaus erfordert die zunehmende Gewalt im Westjordanland, einschließlich Siedlerangriffen, dringende und entschlossene Maßnahmen. Die schweren Verbrechen des israelischen Regimes in Gaza, einschließlich Massentötungen von Zivilisten, der Zerstörung lebenswichtiger Infrastrukturen und der erzwungenen Vertreibung ganzer Gemeinschaften, stellen Genozid, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Solche Verbrechen dürfen nach dem Waffenstillstand nicht unbeachtet bleiben; Rechenschaftspflicht und strafrechtliche Verfolgung sind notwendig. Die Verwirklichung von Gerechtigkeit und die Verhinderung der Wiederholung dieser Verbrechen erfordert kompromisslose Verantwortlichkeit. Israel muss sich an den Waffenstillstand mit dem Libanon halten, sofort die Verletzungen der libanesischen Souveränität beenden und seine Truppen innerhalb von 60 Tagen nach dem Waffenstillstandsabkommen aus dem Süden Libanons abziehen. Der Sicherheitsrat muss eine entschlossene Haltung einnehmen und die vollständige und genaue Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens überwachen. Ebenso verstößt die Besetzung der Golanhöhen durch Israel gegen das Truppenentflechtungsabkommen von 1974 und die Resolution 497 der Vereinten Nationen, die die Annexion für illegal erklärt hat. Abschließend sind die Widerstandsbewegungen in der gesamten Region eine legitime Antwort auf jahrzehntelange Besatzung, Aggression und expansionistische Politik Israels. Die Islamische Republik Iran bekräftigt erneut ihre uneingeschränkte Unterstützung für das Recht der Palästinenser, sich gemäß dem Völkerrecht zu verteidigen und Widerstand zu leisten. Vielen Dank.